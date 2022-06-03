Судьбоносная встреча. В Петербурге столкновение велосипедиста и самокатчицы попало на видео

Видео столкновения девушки на самокате с молодым человеком на велосипеде собрало немало ироничных комментариев в соцсетях 2 июня. Инцидент произошел на Крестовском острове.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
На кадрах юноша нарезает круги на одном колесе велосипеда, когда в него внезапно влетает замечтавшаяся мадмуазель. С громким звуком они сталкиваются и разлетаются в разные стороны. О том, что было с парой дальше, не сообщается. Но комментаторы уже предлагают им пожениться.