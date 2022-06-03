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    Судьбоносная встреча. В Петербурге столкновение велосипедиста и самокатчицы попало на видео

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    2 комментария

    Видео столкновения девушки на самокате с молодым человеком на велосипеде собрало немало ироничных комментариев в соцсетях 2 июня. Инцидент произошел на Крестовском острове.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

    На кадрах юноша нарезает круги на одном колесе велосипеда, когда в него внезапно влетает замечтавшаяся мадмуазель. С громким звуком они сталкиваются и разлетаются в разные стороны. О том, что было с парой дальше, не сообщается. Но комментаторы уже предлагают им пожениться.

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    Комментарии (2)

    VVM1962
    принимай , не принимай законы о самокатах и велосипедах, всё бесполезно.
    Только естественный отбор по Дарвину, сможет что-то изменить в России.
    bigjohn65
    Пять секунд видео - это пять секунд счастья))
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