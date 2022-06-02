«Зенит» получил кубок чемпионов России на вечное хранение

Кубок чемпионов России нового образца впервые передан команде на вечное хранение. И это петербургский «Зенит». Трофей отдали клубу навсегда за третье чемпионский подряд, сообщается в телеграм-канале команды.

Согласно правилам, кубок чемпионов отдается клубу навсегда, если он выиграл чемпионат 3 раза подряд, либо пять раз в общей сложности. После этого Российской премьер-лиге приходится изготавливать трофей заново. Сезоны, за которые команда уже получила кубок на постоянное хранение, учитываться не будут.

Это второй кубок чемпионов России, отданный «Зениту» на вечное хранение. Первый был получен после сезона 2018/19 года. Тогда сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в пятый раз в истории.



Напомним, что в сезоне 2021/22 «Зенит» оформил чемпионство досрочно, за 3 труда до конца чемпионата. Это произошло в домашней игре с «Локомотивом» – петербургский клуб победил со счетом 3:1.

