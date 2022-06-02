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    Скончался основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов

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    Академик РАН, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов скончался в Нижнем Новгороде в возрасте 95 лет. Об этом 2 июня сообщило региональное правительство.

    «Личность мирового масштаба, чрезвычайно работоспособный и целеустремленный человек, он стал настоящей легендой не только Нижегородской области, но и всей России»,— говорится в заявлении губернатора Глеба Никитина.

    Справка:

    Андрей Гапонов-Грехов родился 7 июня 1926 года в Москве. Доктор физико-математических наук. В 1964 году стал членом-корреспондентом, в 1968-м — действительным членом Академии наук СССР (сейчас — РАН). В 1977–2003 годах был директором-основателем Института прикладной физики АН СССР и ИПФ РАН. С 2003 года работал научным руководителем ИПФ РАН, с 2006 года занимал должность советника РАН. Герой Социалистического труда, награжден орденами Ленина (1975, 1986), Октябрьской революции (1981), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2006, 1999).

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