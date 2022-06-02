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    ЦБ: Рано говорить об устойчивом замедлении инфляции в России

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    10 комментариев

    Аналитики Центрального банка России объяснили, почему в стране затормозился рост цен. Однако же считают, что процесс этот преждевременно называть «замедлением инфляции». Отчет департамента исследования и прогнозирования рынка ЦБ опубликован 2 июня.

    По мнению аналитиков ЦБ, к торможению роста цен привели серьезное укрепление рубля и снижение потребительской активности.

    «Большая неопределенность в динамике цен в предстоящие месяцы связана со структурным фактором, а именно с масштабом и темпами замены товаров с высокой импортной составляющей новыми импортными и (или) отечественными товарами. В случае быстрой и полноценной замены рост цен останется медленным с учетом более низкого спроса. Если же замены не будет, рост цен увеличится из-за опережающего уменьшения предложения товаров даже при низком спросе», — считают аналитики Центрального банка.

    При этом, в далекой перспективе прогнозы ЦБ достаточно позитивны: к 2024 году инфляция в России вернется к цифре в 4%. Способствовать этому будет проводимая страной кредитно-денежная политика.

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    Комментарии (10)

    any_5e4cfc41eb9fb
    Отрицательный, но рост!
    262224921
    Масло Лукойл синт люкс , до 24'феврачля - 1400 р,сейчас - от 2800 р. Чтобы заменить масла в круг( двигатель, вариатор, раздатка, редуктор) на какой-нибудь кридитопомойке типа кашкая, жука нужно не менее 50 тысяч рублей.
    07A
    Котяра, ты сегодня в 17.00 уже писал: "ахаха, поэтому курсу я должен таблетки, для посудомйки - покупать меньше, чем за тысячу рублей".
    Тебя чего так на таблетки для посудомойки пробило? Жрешь их что ли?
    Киксуешь ты сегодня чего то!
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