ЦБ: Рано говорить об устойчивом замедлении инфляции в России

Аналитики Центрального банка России объяснили, почему в стране затормозился рост цен. Однако же считают, что процесс этот преждевременно называть «замедлением инфляции». Отчет департамента исследования и прогнозирования рынка ЦБ опубликован 2 июня.
По мнению аналитиков ЦБ, к торможению роста цен привели серьезное укрепление рубля и снижение потребительской активности.
«Большая неопределенность в динамике цен в предстоящие месяцы связана со структурным фактором, а именно с масштабом и темпами замены товаров с высокой импортной составляющей новыми импортными и (или) отечественными товарами. В случае быстрой и полноценной замены рост цен останется медленным с учетом более низкого спроса. Если же замены не будет, рост цен увеличится из-за опережающего уменьшения предложения товаров даже при низком спросе», — считают аналитики Центрального банка.
При этом, в далекой перспективе прогнозы ЦБ достаточно позитивны: к 2024 году инфляция в России вернется к цифре в 4%. Способствовать этому будет проводимая страной кредитно-денежная политика.