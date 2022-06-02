ЦБ: Рано говорить об устойчивом замедлении инфляции в России

Аналитики Центрального банка России объяснили, почему в стране затормозился рост цен. Однако же считают, что процесс этот преждевременно называть «замедлением инфляции». Отчет департамента исследования и прогнозирования рынка ЦБ опубликован 2 июня.



По мнению аналитиков ЦБ, к торможению роста цен привели серьезное укрепление рубля и снижение потребительской активности.