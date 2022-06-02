Правительство выкупит облигации трех авиакомпаний за счет Фонда национального благосостояния

Правительство докапитализирует авиакомпании «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора» за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Удовольствие обойдется в 17 млрд рублей. О намерениях 2 июня сообщает пресс-служба кабмина, постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Сумма будет потрачена из ФНБ для выкупа облигаций трех авиаперевозчиков. На приобретение бумаг авиакомпании «Сибирь» планируется выделить более 13,7 миллиарда рублей. «Уральских авиалиний» — чуть менее 3 миллиардов рублей, «Авроры» — около 366 миллионов рублей соответственно.
Докапитализацию называли частью комплекса мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.