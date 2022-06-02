Баскетбольный «Зенит» обыграл ЦСКА в шестом матче финала Единой лиги ВТБ и сравнял счет в серии

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила 2 июня в Петербурге на «СИБУР Арене».
«Зенит» выиграл со счетом 82:63 (16:21, 23:12, 20:15, 23:15).
Самыми результативными игроками петербургской команды стали Джордан Мики (17 очков), Билли Бэрон (11) и Тайсон Картер (10). У ЦСКА отличились Алексей Швед (14), Никола Милутинов (14) и Семен Антонов (10).
Счет в серии стал 3-3. Седьмая и решающая игра пройдет в Москве 5 июня.
ЦСКА – 27-кратный чемпион России и 9-кратный победитель Единой лиги ВТБ. На счету «Зенита» четыре бронзовых медали чемпионата России.