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    Баскетбольный «Зенит» обыграл ЦСКА в шестом матче финала Единой лиги ВТБ и сравнял счет в серии

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    Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила 2 июня в Петербурге на «СИБУР Арене».

    «Зенит» выиграл со счетом 82:63 (16:21, 23:12, 20:15, 23:15).

    Самыми результативными игроками петербургской команды стали Джордан Мики (17 очков), Билли Бэрон (11) и Тайсон Картер (10). У ЦСКА отличились Алексей Швед (14), Никола Милутинов (14) и Семен Антонов (10).

    Счет в серии стал 3-3. Седьмая и решающая игра пройдет в Москве 5 июня.

    ЦСКА – 27-кратный чемпион России и 9-кратный победитель Единой лиги ВТБ. На счету «Зенита» четыре бронзовых медали чемпионата России.

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