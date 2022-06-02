Причиной пожара на Лиговском стала машина-поджигатель, от нее загорелась шаверма

Стали известны подробности пожара на Лиговском проспекте, который тушили 2 июня. Как выяснилось, все началось с возгорания легковой машины, припаркованной у пристройки БЦ. Дальше загорелась крыша.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре поступил около семи вечера. По адресу Лиговский проспект, 115 полыхал «Хёндэ». От него якобы вспыхнула крыша кафе-шавермы, расположенного в пристройке. Машина сгорела полностью, на крыше почернели 15 квадратных метров. В данный момент сотрудники МЧС разбирают кровлю.
Пострадавших, по информации управления, нет. 6 сотрудников, находящихся в здании, самостоятельно покинули опасные помещения.