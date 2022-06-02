Время в пути из Петербурга в Екатеринбург на автомобиле собираются сократить почти вдвое

После расширения дороги, время в пути из Петербурга в Екатеринбург сократится в 1,7 раза. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в своем телеграм-канале.



«Расширим 1900 км дорог маршрута Европа — Западный Китай до четырех полос. И время в пути из Санкт-Петербурга в Екатеринбург сократится с 30 до 17,5 часа», — написал он.