Ботанический сад ждет скорое цветение Царицы ночи: петербуржцам — приготовиться

В Ботаническом саду Петербурга ждут крупнейшее событие сезона. «Царица ночи изволит цвести в ближайшие дни!» — сообщили 2 июня в соцсетях организации.
Специалисты надеются, что в пятницу или субботу, 3 или 4 июня, одновременно раскроется большое число бутонов, а именно 6–8 штук.
Более точные сроки цветения и план действий в БИН РАН сообщат ближе к делу. Судя по фотографиям, речь идет о Селеницереус госпожи Макдональд. Согласно энциклопедиям, это самым крупноцветковый вид Цариц ночи. Диаметр цветка может составлять около 30 сантиметров.