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    Ботанический сад ждет скорое цветение Царицы ночи: петербуржцам — приготовиться

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    1 комментарий

    В Ботаническом саду Петербурга ждут крупнейшее событие сезона. «Царица ночи изволит цвести в ближайшие дни!» — сообщили 2 июня в соцсетях организации.

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    Специалисты надеются, что в пятницу или субботу, 3 или 4 июня, одновременно раскроется большое число бутонов, а именно 6–8 штук.

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    Более точные сроки цветения и план действий в БИН РАН сообщат ближе к делу. Судя по фотографиям, речь идет о Селеницереус госпожи Макдональд. Согласно энциклопедиям, это самым крупноцветковый вид Цариц ночи. Диаметр цветка может составлять около 30 сантиметров.

    Фото: Ботанический сад БИН РАН
    Фото: Ботанический сад БИН РАН

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    Комментарии (1)

    MaxMara
    У моей мамы она цвела каждый год, а после 2020, когда мама умерла, я взяла себе Селену Цериус, но она больше не цветёт…
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