Звёзды опера и балета собрали в Петербурге для тяжелобольных детей 2,7 миллиона рублей

В Петербурге на благотворительном вечере «Неравнодушное искусство», в котором приняли участие звёзды оперы и балета, было собрано 2 миллиона 700 тысяч рублей. Все деньги направлены на лечение тяжелобольных детей — подопечных фонда «свет.дети».



В частности, как рассказали «Фонтанке» в фонде, помощь будет оказана 15-летней Дильнаре Зейналовой, у которой лимфобластный лейкоз. Девочке нужно оплатить процедуры, которые не входят в стандарты медицинской помощи и не оплачиваются государством: тотальное облучение и HLA-типирование потенциального донора (мамы ребёнка).