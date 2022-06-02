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    Звёзды опера и балета собрали в Петербурге для тяжелобольных детей 2,7 миллиона рублей

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    В Петербурге на благотворительном вечере «Неравнодушное искусство», в котором приняли участие звёзды оперы и балета, было собрано 2 миллиона 700 тысяч рублей. Все деньги направлены на лечение тяжелобольных детей — подопечных фонда «свет.дети».

    В частности, как рассказали «Фонтанке» в фонде, помощь будет оказана 15-летней Дильнаре Зейналовой, у которой лимфобластный лейкоз. Девочке нужно оплатить процедуры, которые не входят в стандарты медицинской помощи и не оплачиваются государством: тотальное облучение и HLA-типирование потенциального донора (мамы ребёнка).

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    «Уже в пятый раз мы собираем чудесную публику и замечательных солистов. Зрители и наши гости — самые важные люди в этой истории. Ну и, конечно же, ребята, которым мы помогаем. В пятый раз мы делаем этот замечательный вечер и уже в четвёртый раз с командой профессионалов благотворительного фонда «свет.дети». Каждый раз — это ответственная миссия. Но мы в очередной раз справились», — поделилась балерина Мариинского театра и главный инициатор вечера Алиса Петренко.

    Организаторы также отметили, что за пятилетнюю историю благотворительного проекта всего было собрано более 10 миллионов рублей, благодаря чему многие дети получили своевременную медицинскую помощь.

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