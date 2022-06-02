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    «Собака просидела двое суток взаперти». Жители Шушар хотят наказать мужчину, который оставил животное в машине

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    6 комментариев

    Жители Окуловской улицы в Шушарах обеспокоены судьбой собаки, которая, по их словам, два дня просидела взаперти в машине. Заявление против хозяина уже в полиции — его хотят наказать за жестокое обращение с животными.

    Как рассказала «Фонтанке» очевидица 2 июня, автомобиль был припаркован возле дома № 8. Неравнодушные наливали собаке через приоткрытое окно воды — прямо на коврик. От солнца животное пряталось под сиденьем.

    «Собака просидела больше двух суток взаперти. Хозяин приехал с дачи только после того, как ему несколько раз звонили из полиции, консьержка тоже звонила. Люди будут добиваться, чтобы его наказали за жестокое обращение с животными: собака была никакая, видно, что немного истощенная. Мне кажется, так нельзя, животное сидит в духоте, даже за 15 минут уже можно задохнуться», — возмущается наша собеседница.

    Очевидица прислала видеозапись разговора с хозяином собаки — на обсуждение мужчина явно не был настроен. На вопрос, почему животное так долго находится в автомобиле, он пробормотал что-то про полтора часа, выпустил питомица и, посмеиваясь, вместе с ним ушел к дому.

    «Машина стояла на солнцепеке, там было нереально жарко. Я ее [собаку] периодически звала, первое время она голову поднимала, потом уже нет. Мы наливали ей воды, первые пол-литра она пила взахлеб с этого коврика, она потом даже лежала в этой воде», — добавляет свидетельница.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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    Комментарии (6)

    vitis
    Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак.
    265055770
    По словам собаки, она просидела взаперти двое суток.
    Алик-1
    Это такое отклонение, когда пациент сам решает что животному плохо. У них собачка «грустная», кошка «несчастная», птичка «болеет». В тяжёлых случаях могут нанести вред буквально всем: себе, окружающим и животному
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