«Собака просидела двое суток взаперти». Жители Шушар хотят наказать мужчину, который оставил животное в машине

Жители Окуловской улицы в Шушарах обеспокоены судьбой собаки, которая, по их словам, два дня просидела взаперти в машине. Заявление против хозяина уже в полиции — его хотят наказать за жестокое обращение с животными.

Как рассказала «Фонтанке» очевидица 2 июня, автомобиль был припаркован возле дома № 8. Неравнодушные наливали собаке через приоткрытое окно воды — прямо на коврик. От солнца животное пряталось под сиденьем.



«Собака просидела больше двух суток взаперти. Хозяин приехал с дачи только после того, как ему несколько раз звонили из полиции, консьержка тоже звонила. Люди будут добиваться, чтобы его наказали за жестокое обращение с животными: собака была никакая, видно, что немного истощенная. Мне кажется, так нельзя, животное сидит в духоте, даже за 15 минут уже можно задохнуться», — возмущается наша собеседница.

