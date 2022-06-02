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    «Не может нормально существовать». Незрячий заключенный больше года находится в московском СИЗО

    1970
    6 комментариев

    В СИЗО № 4 города Москвы больше года находится незрячий заключенный, содержание которого под стражей может создать угрозу его здоровью. Об этом 2 июня пишет «Газета ОНК» со ссылкой на председателя комиссии Георгия Волкова.

    «Во время посещения СИЗО-4 обнаружили почти слепого 37-летнего Дмитрия Тулянинова. У него 0,004 процента зрения, а в СИЗО он находится уже больше года. Только два дня назад суд снова продлил ему арест на три месяца. Как незрячий человек может содержаться в следственном изоляторе? Ведь он не может нормально передвигаться, не может в принципе нормально существовать», — рассказал Волков.

    Мужчину направляли на медицинское освидетельствование, но медкомиссия не нашла у него заболеваний, которые могут препятствовать содержанию под стражей. По словам главы московской ОНК, это связано с тем, что в постановлении правительства № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» не учли нюанс о состоянии зрения заключенного.

    Так, осужденные, содержащиеся в колониях, должны быть освобождены, если имеют менее 0,15 процента зрения. Для содержащихся в СИЗО такой нормы нет. Правозащитник уточнил, что Тулянинов должен полностью ослепнуть для формальности, тогда ему могут изменить меру пресечения.

    «Преступление этого человека не относится к категории опасных. Он, безусловно, может находиться, например, под домашним арестом. Однако следователь по его уголовному делу продолжает просить суд об аресте, а суд, в свою очередь, соглашается со следствием. Это бесчеловечное отношение, и об этом пора задуматься нашим правоохранителям», — считает Волков.

    Глава московской ОНК Георгий Волков надеется, что Мосгорсуд и столичная прокуратура обратят внимание на проблему и примут меры.

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    Комментарии (6)

    07A
    Россия не любит вас, за то, что вы ее ненавидите.
    Mafioza
    Если он смог совершить преступление в таком состоянии, то с какого к нему и должно быть особое отношение?..
    Vvs Spb
    За, что Россия ты не любишь нас? Не страна, а убожество.
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