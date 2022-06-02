«Не может нормально существовать». Незрячий заключенный больше года находится в московском СИЗО

В СИЗО № 4 города Москвы больше года находится незрячий заключенный, содержание которого под стражей может создать угрозу его здоровью. Об этом 2 июня пишет «Газета ОНК» со ссылкой на председателя комиссии Георгия Волкова. «Во время посещения СИЗО-4 обнаружили почти слепого 37-летнего Дмитрия Тулянинова. У него 0,004 процента зрения, а в СИЗО он находится уже больше года. Только два дня назад суд снова продлил ему арест на три месяца. Как незрячий человек может содержаться в следственном изоляторе? Ведь он не может нормально передвигаться, не может в принципе нормально существовать», — рассказал Волков.



Мужчину направляли на медицинское освидетельствование, но медкомиссия не нашла у него заболеваний, которые могут препятствовать содержанию под стражей. По словам главы московской ОНК, это связано с тем, что в постановлении правительства № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» не учли нюанс о состоянии зрения заключенного.

Так, осужденные, содержащиеся в колониях, должны быть освобождены, если имеют менее 0,15 процента зрения. Для содержащихся в СИЗО такой нормы нет. Правозащитник уточнил, что Тулянинов должен полностью ослепнуть для формальности, тогда ему могут изменить меру пресечения.

