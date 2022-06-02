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    В России заблокировали финский новостной сайт Yle

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    27 комментариев

    На территории России заблокировали финский новостной портал Yle.fi. Он появился в списке ресурсов, которые запрещены Роскомнадзором.

    Согласно данным из реестра от 2 июня, решение о блокировке принято Генеральной прокуратурой РФ 27 мая.

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    «Сайты Yle Uutiset, Yle News и «Yle Новости» в настоящее время не открываются в России. Однако страницы доступны через VPN», — сообщили, в свою очередь, журналисты Yle.

    Главный редактор новостных и актуальных программ Yle Йоуко Йокинен заявил, что блокировка Yle в России не стала неожиданностью. «Это решение нас не удивило. Его ждали всю весну, когда в России были заблокированы западные СМИ, а совсем недавно и Helsingin Sanomat. <...> Жаль, конечно, что в очередной раз сокращается доступ русскоязычной общественности к достоверной информации», — отметил он.

    Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Роскомнадзор призвал СМИ публиковать информацию на основании официальных российских источников. Впоследствии в России был заблокирован ряд российских и зарубежных медиа.

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    Комментарии (27)

    Понаехал на Невский
    Yle русофобила, когда это ещё не было мейнстримом
    муматор
    это правильно, а то вдруг граждане правду узнают про вступление Финляндии в НАТО!
    Zdobsi
    Они как раз и писали всякую галиматью и выдумки под руководством Радио Свобода американской из Праги. И статьи однобокие. Ни слова про беженцев на Украине. Вот к нам приехали добрые беженцы на гелендвагене из Украины, посмотрите, мол, какая трагедия. Врут вместе с датской Dagbkadet. Выпускались статьи под копирку во всех этих газетах. А заблокивали за инфо про якобы изнасилования, то, что придумала омбудсменша украинская, которую только что выгнали за фейки.
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