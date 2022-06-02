В России заблокировали финский новостной сайт Yle

«Сайты Yle Uutiset, Yle News и «Yle Новости» в настоящее время не открываются в России. Однако страницы доступны через VPN», — сообщили, в свою очередь, журналисты Yle.



Главный редактор новостных и актуальных программ Yle Йоуко Йокинен заявил, что блокировка Yle в России не стала неожиданностью. «Это решение нас не удивило. Его ждали всю весну, когда в России были заблокированы западные СМИ, а совсем недавно и Helsingin Sanomat. <...> Жаль, конечно, что в очередной раз сокращается доступ русскоязычной общественности к достоверной информации», — отметил он.

