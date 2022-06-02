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    Героя мема «Москва. Метро «Люблино». Работаем» депортируют из России

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    @rizvanmma @sa1ka4a003 ♬ Circassian adyge remix - مُسلِم

    Бойца смешанного стиля (ММА) Саймумина Мадиева, который прославился с помощью вирусного ролика «Москва. Метро «Люблино». Работаем» в TikTok, депортируют в Таджикистан из-за проблем с документами. Об этом 2 июня пишет ТАСС со ссылкой на источники и тренера спортсмена.

    «У него возникли проблемы с документами. Он будет депортирован в Таджикистан в течение нескольких дней», — рассказал собеседник агентства.

    «Через несколько дней его отправят домой. Жаль, что так случилось», — сказал тренер Ризван Ошурмамадов.

    Мадиев и Ошурмамадов стали популярными в 2021 году после публикации в соцсети TikTok ролика под названием «Москва. Метро «Люблино». Работаем», который собрал более 30 млн просмотров. Пародии на него сняли футбольные клубы «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».

    Бойцу Мадиеву 25 лет. На его счету три профессиональных боя в MMA.

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