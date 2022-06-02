Героя мема «Москва. Метро «Люблино». Работаем» депортируют из России

Бойца смешанного стиля (ММА) Саймумина Мадиева, который прославился с помощью вирусного ролика «Москва. Метро «Люблино». Работаем» в TikTok, депортируют в Таджикистан из-за проблем с документами. Об этом 2 июня пишет ТАСС со ссылкой на источники и тренера спортсмена.



«У него возникли проблемы с документами. Он будет депортирован в Таджикистан в течение нескольких дней», — рассказал собеседник агентства.

