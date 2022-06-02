Звезда по имени Гальцев. Какие артисты, кроме Петросяна, выступают перед раненными на Украине

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    4 комментария

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    Комментарии (4)

    267068277
    Не смешно
    Z O V
    Юрий Николаевич, спасибо! Быть Добру!
    VKuser54628618
    Есть более достойные и уважаемые...
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