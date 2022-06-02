В правительстве рассказали, сколько триллионов рублей направят на развитие дорог

Общий объем финансирования 5-летней программы строительства дорог составит около 13,2 триллиона рублей. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам дорожного строительства у президента России Владимира Путина, передает «Коммерсантъ».
В рамках программы предполагается построить около 4000 километров дорог. В «нормативное состояние» должны привести около 85% дорожной сети в России.
Согласно ранее одобренному плану, показатель безопасности качественных дорог в России должен быть достигнут в 2024 году. Однако, по словам Марата Хуснуллина, «благодаря опережающему финансированию и системной работе», нужного результата получится достигнуть в 2023 году. В отстающих регионах дороги приведут в порядок в течение пяти лет.
Напомним, что на этом же совещании президент России Владимир Путин поставил задачу привести 85% автомобильных дорог страны в нормативное состояние за пять лет.