Путин поручил привести в порядок российские дороги за пять лет

Как обычно - реакция на внешние факторы, отсутствие стратегического управления страной. По сути это попытка наладить экспорт ресурсов в Китай: уголь, лес, продукты нефтепереработки. ЖД забита уже под завязку, там жестокая конкуренция между отправителями. С морскими перевозками не все так гладко, хоть что-то увезут грузовым транспортом. В самой большой Ж находится Беларусь, вариантов у них не много - ради них придется делать дороги через всю страну.