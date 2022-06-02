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    Путин поручил привести в порядок российские дороги за пять лет

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    16 комментариев

    Президент России Владимир Путин заявил, что 85% автомобильных дорог должны быть приведены к нормативному состоянию. В настоящее время работы идут с опережением графика, поэтому глава государства поручил сократить срок выполнения до пяти лет, а также расширил задачу — привести в порядок всю опорную сеть дорог. Об этом 2 июня говорится на сайте Кремля.

    «За предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85 процентов всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны. Возможности, ресурсы для этого у нас есть», — сказал Путин, выступая на совещании по развитию дорожного строительства.

    Глава государства отметил, что ремонт дорог и строительство должны быть синхронизированы с развитием логистических коридоров, включая международные.

    «В дальнейшем детально рассмотрим ход работ на восточном направлении, в том числе предметно поговорим о строительстве автомобильных дорог на Дальнем Востоке», — добавил президент.

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    Комментарии (16)

    Ырыс
    В Калининграде дороги которые еще до того фюрера строили, до сих пор хорошие, а в Сибири начатые при Ельцине и остались начатыми.
    Alex000
    То есть за 22 года ни гу-ну, но вот за 5 лет теперь-то обязательно?
    dragvs
    Как обычно - реакция на внешние факторы, отсутствие стратегического управления страной. По сути это попытка наладить экспорт ресурсов в Китай: уголь, лес, продукты нефтепереработки. ЖД забита уже под завязку, там жестокая конкуренция между отправителями. С морскими перевозками не все так гладко, хоть что-то увезут грузовым транспортом. В самой большой Ж находится Беларусь, вариантов у них не много - ради них придется делать дороги через всю страну.
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