Путин поручил привести в порядок российские дороги за пять лет

Президент России Владимир Путин заявил, что 85% автомобильных дорог должны быть приведены к нормативному состоянию. В настоящее время работы идут с опережением графика, поэтому глава государства поручил сократить срок выполнения до пяти лет, а также расширил задачу — привести в порядок всю опорную сеть дорог. Об этом 2 июня говорится на сайте Кремля.
«За предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85 процентов всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны. Возможности, ресурсы для этого у нас есть», — сказал Путин, выступая на совещании по развитию дорожного строительства.
Глава государства отметил, что ремонт дорог и строительство должны быть синхронизированы с развитием логистических коридоров, включая международные.
«В дальнейшем детально рассмотрим ход работ на восточном направлении, в том числе предметно поговорим о строительстве автомобильных дорог на Дальнем Востоке», — добавил президент.