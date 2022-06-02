Экипажи самолетов смогут связывать дебоширов наручниками и ремнями

Экипажи воздушных судов российских авиакомпаний смогут применять к нарушителям порядка спецсредства: пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Постановление, подписанное главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление будет действовать с сентября 2022 года по сентябрь 2028.
В документе утверждаются правила действий членов экипажа при совершении противоправных действий на борту самолета. Применять к дебоширам спецсредства можно, если пассажира не получилось успокоить другими способами, в том числе обращением к нарушителю командира воздушного судна.