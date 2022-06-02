    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.47eur63.66
    ТЕМА ДНЯ

    Кто управляет вашим домом - гид по ЖКХ Петербурга

    Очереди за апостилемФинляндия снова закрытаЧто за пух летает по городуДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экипажи самолетов смогут связывать дебоширов наручниками и ремнями

    1105
    3 комментария

    Экипажи воздушных судов российских авиакомпаний смогут применять к нарушителям порядка спецсредства: пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Постановление, подписанное главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

    Постановление будет действовать с сентября 2022 года по сентябрь 2028.

    В документе утверждаются правила действий членов экипажа при совершении противоправных действий на борту самолета. Применять к дебоширам спецсредства можно, если пассажира не получилось успокоить другими способами, в том числе обращением к нарушителю командира воздушного судна.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Leo64
    Уже до этого дошло? Весело)))
    07A
    Как скоро? Ваш прогноз?
    Денеб
    Скоро полёты совсем остановятся..... И некому (и незачем) будет связывать дебоширов наручниками и ремнями.....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close