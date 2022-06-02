ВОЗ: В КНДР ухудшается ситуация с COVID-19 на фоне отмены ограничений, которые продержались пару недель

В Северной Корее ситуация с коронавирусом становится сложнее. По данным Всемирной организации здравоохранения, она «ухудшается, а не улучшается», вопреки заявлениям властей, сообщил 2 июня директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.



Он отметил, что организация имеет «большие проблемы с доступом к необработанным данным и реальной ситуации на местах», в связи с чем сложно анализировать обстановку (цитата по «Коммерсанту»). Райан добавил, что ВОЗ неоднократно предлагала помощь Пхеньяну, в том числе вакцины от COVID-19.

