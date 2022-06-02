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    COVID-19

    ВОЗ: В КНДР ухудшается ситуация с COVID-19 на фоне отмены ограничений, которые продержались пару недель

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    В Северной Корее ситуация с коронавирусом становится сложнее. По данным Всемирной организации здравоохранения, она «ухудшается, а не улучшается», вопреки заявлениям властей, сообщил 2 июня директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

    Он отметил, что организация имеет «большие проблемы с доступом к необработанным данным и реальной ситуации на местах», в связи с чем сложно анализировать обстановку (цитата по «Коммерсанту»). Райан добавил, что ВОЗ неоднократно предлагала помощь Пхеньяну, в том числе вакцины от COVID-19.

    12 мая власти КНДР впервые признали случаи COVID-19 в стране и ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда же северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске. Уже 30 мая в Пхеньяне были отменены почти все коронавирусные ограничения, несмотря на серьезный уровень заболеваемости. Ежедневно там выявляют около 100 тысяч новых случаев, их количество превышает 3,5 млн.

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