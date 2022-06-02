«Дестабилизация общественно-политической обстановки». Страницу депутата Вишневского заблокировали во «ВКонтакте»

Страницу депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского заблокировали в соцсети «ВКонтакте». Об этом он рассказал «Фонтанке» 2 июня.
В ответе от службы поддержки соцсети говорится, что «ВКонтакте» получила уведомление от Генпрокуратуры. В качестве причины блокировки указана «недостоверная общественно значимая информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».
«Я редко пользуюсь своим аккаунтом в ВК и закрываю комментарии под постами, чтобы не заниматься их модерацией. А основную информацию выкладываю в других соцсетях. И мне абсолютно не понятно, что из опубликованного на моей странице может быть расценено, как «дестабилизация обстановки», – отметил депутат.
Вишневский пишет обращение в Генпрокуратуру с требованием пояснить, что за публикация стала причиной блокировки.
О таком же сообщении написал в телеграм-канале петербургский экс-депутат Максим Резник. Его страница во «ВКонтакте» заблокирована по требованию Генпрокуратуры на том же основании.