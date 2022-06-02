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    «Дестабилизация общественно-политической обстановки». Страницу депутата Вишневского заблокировали во «ВКонтакте»

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    19 комментариев

    Страницу депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского заблокировали в соцсети «ВКонтакте». Об этом он рассказал «Фонтанке» 2 июня.

    Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ
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    В ответе от службы поддержки соцсети говорится, что «ВКонтакте» получила уведомление от Генпрокуратуры. В качестве причины блокировки указана «недостоверная общественно значимая информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

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    «Я редко пользуюсь своим аккаунтом в ВК и закрываю комментарии под постами, чтобы не заниматься их модерацией. А основную информацию выкладываю в других соцсетях. И мне абсолютно не понятно, что из опубликованного на моей странице может быть расценено, как «дестабилизация обстановки», – отметил депутат.

    Вишневский пишет обращение в Генпрокуратуру с требованием пояснить, что за публикация стала причиной блокировки.

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    О таком же сообщении написал в телеграм-канале петербургский экс-депутат Максим Резник. Его страница во «ВКонтакте» заблокирована по требованию Генпрокуратуры на том же основании.

    Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

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    Комментарии (19)

    07A
    Почему столько истерики у прыщавых диванных революционеров? Меня несколько раз на Фонтанке блокировали, я ни разу не называл это 37-годом или Холокостом. Учитесь ценить силу слова и отвечать за него!
    pgrad
    Найден главный дестабилизатор России. Видимо, скоро начнут бить и спасать.
    VKuser12174408
    Фашизм раскрывается в России во всех оттенках коричневого
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