KFC и рэпер Тимати откроют новые рестораны на грант из бюджета Москвы

Международная сеть быстрого питания KFC и основанные репером Тимати бургерные Black Star Burger получили гранты мэра Москвы на открытие новых ресторанов. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Конкурс грантов на развитие сетей быстрого питания мэрия Москвы объявила в марте, чтобы «в кратчайшие сроки» заменить закрывшиеся точки питания иностранных компаний. Победители, как было заявлено, получат от 1 до 5 млн рублей на открытие каждой новой точки общепита в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания. Всего в рамках грантовой поддержки власти столицы выделили из городского бюджета 500 млн рублей.