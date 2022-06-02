KFC и рэпер Тимати откроют новые рестораны на грант из бюджета Москвы

Международная сеть быстрого питания KFC и основанные репером Тимати бургерные Black Star Burger получили гранты мэра Москвы на открытие новых ресторанов. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Конкурс грантов на развитие сетей быстрого питания мэрия Москвы объявила в марте, чтобы «в кратчайшие сроки» заменить закрывшиеся точки питания иностранных компаний. Победители, как было заявлено, получат от 1 до 5 млн рублей на открытие каждой новой точки общепита в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания. Всего в рамках грантовой поддержки власти столицы выделили из городского бюджета 500 млн рублей.
На начало июня, по информации РБК, на получение грантов от бизнеса поступило более 150 заявок. 41 из них была одобрена на открытие 42 новых ресторанов стоимостью около 84 млн рублей. На открытие какого количества ресторанов поддержку получили KFC и Black Star Burger, пока неизвестно.
В начале марта американская компания Yum! Brands, владеющая сетью фастфуда KFC, объявила о прекращении развития и инвестиций в России и закрытии точек сети. Однако Yum! Brands контролирует лишь 6% всех российских ресторанов — большинство принадлежат локальным партнерам компании, которые развивают сеть на правах франшизы.
Сеть бургерных Black Star Burger основана репером Тимати (Тимуром Юнусовым) в 2016 году. Юнусову принадлежит 17% ООО «Блэк Стар Фудс», владельца товарного знака Black Star Burger.
В 2020 году Тимати покинул основанный им музыкальный лейбл Black Star, сохранив долю в Black Star Burger и еще ряде подконтрольных холдингу Black Star компаний. Несмотря на первостепенный успех сети ресторанов, по итогам по итогам 2021 года Тимати зафиксировал убытки в 11 млн рублей.