Депутата Мосгордумы от «Яблока» Митрохина оштрафовали на 200 тысяч рублей

Депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митингов. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
«Митрохин С. признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей», — говорится в решении Хамовнического районного суда города Москвы.
Депутата признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторном нарушении правил проведения митинга).
Как уточнила пресс-служба «Яблока», сотрудники полиции задержали Митрохина 31 мая на встрече с жителями Хамовников, на которой обсуждали планы прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов.
В отношении него составили, по данным «Интерфакса», два протокола — за самоуправство (19.1 КоАП РФ) и ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания)