Депутата Мосгордумы от «Яблока» Митрохина оштрафовали на 200 тысяч рублей

Депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митингов. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.



«Митрохин С. признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей», — говорится в решении Хамовнического районного суда города Москвы.

