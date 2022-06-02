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    Новыми академиками РАН стали три петербургских медика — кардиолог, геронтолог и терапевт

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    1 комментарий

    В Российской академии наук 2 июня состоялись выборы в академики и члены-корреспонденты. Новыми академиками РАН стали три представителя петербургской медицины. Еще 8 петербуржцев стали членкорами.

    Как стало известно «Фонтанке», по результатам подсчета бюллетеней звание академика РАН в этом году получили три петербуржца. Это Евгений Крюков, начальник ВМА им. Кирова, терапевт по специальности, Александра Конради, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. В. А. Алмазова, кардиолог, и Владимир Хавинсон, директор Петербургского института биорегуляции и геронтологии, геронтолог.

    Выборы в Российской академии наук состоялись 2 июня на 96 вакантных академических мест и на 218 вакансий членов-корреспондентов. С 2013 года, когда Российская академия медицинских наук влилась в РАН, в выборах всегда больше всего кандидатов от медицины.

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    Комментарии (1)

    Свободу Лёхе!
    Уверен, они этого достойны! Достойны они.. - Большего!
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