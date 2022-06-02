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    «Лётчик» на красный поймал Audi на Невском проспекте. ДТП попало на видео

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    5 комментариев

    Торопливый водитель устроил ДТП и пробку в центре Петербурга днем 2 июня. Точное попадание в бок проезжающей перекресток машины заснял видеорегистратор одного из очевидцев.

    Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    На пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы столкнулись Volkswagen и Audi, сообщает очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На записи с видеорегистратора видно, как «Фольксваген» с левого ряда вылетает на перекресток на красный свет — зеленым горит только стрелка направо на Михайловскую улицу. В этот момент перекресток с Перинной линии прямо пересекает «Ауди» и ловит удар точно в правый бок, отчего ее, закрутив, отбрасывает к тротуару.

    Обе машины получили сильные повреждения. У «Фольксвагена» от удара сработали подушки безопасности. На месте работают скорая и пожарные, но все живы, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

    По данным «Яндекс.Пробок», Михайловская улица в сторону Невского полностью встала в пробке, на самом Невском затруднения в движении не наблюдается.

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    Комментарии (5)

    NoJokes!
    Опять на скоростной магистрали ДТП. Доколе?!
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