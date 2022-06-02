На Рябовском шоссе столкнулись «КАМАЗ» и «Чижик»

В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись «КАМАЗ» и трамвай «Чижик». К счастью, обошлось без пострадавших.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Как рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 2 июня, авария произошла на пересечении Рябовского шоссе и Беломорской улицы. Судя по опубликованной в сообществе видеозаписи, удар повредил бампер трамвая, лобовое стекло потрескалось.
В пресс-службе «Транспортной концессионной компании» добавили, что водитель «КАМАЗа» решил повернуть, не пропустив «Чижика».
«Уже разъехались, разобрались, движение возобновлено. Пострадавших нет. <...> В ближайшее время обязательно отремонтируем повреждения. С виновника ДТП взыщем», — отметили там.
«Чижики», которые перевозят жителей Петербурга, произведены швейцарской компанией Stadler. Трамваи запустили в сентябре 2019 года.