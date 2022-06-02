    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.47eur63.66
    ТЕМА ДНЯ

    Посмотрите, как цветет Петербург

    Очереди за апостилемФинляндия снова закрытаЦены путевок в детские лагеряДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    На Рябовском шоссе столкнулись «КАМАЗ» и «Чижик»

    741
    1 комментарий

    В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись «КАМАЗ» и трамвай «Чижик». К счастью, обошлось без пострадавших.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 2 июня, авария произошла на пересечении Рябовского шоссе и Беломорской улицы. Судя по опубликованной в сообществе видеозаписи, удар повредил бампер трамвая, лобовое стекло потрескалось.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе «Транспортной концессионной компании» добавили, что водитель «КАМАЗа» решил повернуть, не пропустив «Чижика».

    «Уже разъехались, разобрались, движение возобновлено. Пострадавших нет. <...> В ближайшее время обязательно отремонтируем повреждения. С виновника ДТП взыщем», — отметили там.

    «Чижики», которые перевозят жителей Петербурга, произведены швейцарской компанией Stadler. Трамваи запустили в сентябре 2019 года.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    274573038
    это вам не чижик пыжик !он мультов 20 стоит!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close