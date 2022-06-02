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    Петербуржец поедет отбывать наказание за закладки в Тбилиси в Россию. В суде он жаловался на тоску по маме

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    1 комментарий

    Петербуржца Сергея Зазовского передадут в РФ для отбывания наказания за хранение и сбыт наркотиков (часть 2 статьи 228 и часть 5 статьи 228.1 УК РФ). В колонии строгого режима Зазовский по решению Санкт-Петербургского городского суда проведет 12 лет 11 месяцев и 21 день, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов города.

    В феврале Тбилисский городской суд Грузии приговорил петербуржца к 20 годам лишения свободы за незаконные приобретение, хранение и попытку сбыта наркотиков в крупном и особо крупном размере. Согласно приговору, всего Зазовский приобрел около 154 граммов запрещенных веществ. Часть из них мужчина расфасовал в пакеты и закопал в 147 местах на территории вблизи Тбилисского моря и дендрологического парка.

    «Зазовский в своем ходатайстве указывал, что у него в Санкт-Петербурге осталась мама, которая не может приехать в Грузию. Рассказал, что грузинского языка он не знает, это очень осложняет его коммуникацию и социализацию. Но в первую очередь, конечно, он скучает по маме», — рассказывают в пресс-службе петербургских судов.

    Петербургский городской суд рассмотрел представление о передаче Зазовского в Россию для отбывания наказания и решил, что препятствий для этого нет.

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    Комментарии (1)

    07A
    Типичный айтишник. Вуз-Макдональс-Грузия-зона.
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