Петербуржец поедет отбывать наказание за закладки в Тбилиси в Россию. В суде он жаловался на тоску по маме

Петербуржца Сергея Зазовского передадут в РФ для отбывания наказания за хранение и сбыт наркотиков (часть 2 статьи 228 и часть 5 статьи 228.1 УК РФ). В колонии строгого режима Зазовский по решению Санкт-Петербургского городского суда проведет 12 лет 11 месяцев и 21 день, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов города.
В феврале Тбилисский городской суд Грузии приговорил петербуржца к 20 годам лишения свободы за незаконные приобретение, хранение и попытку сбыта наркотиков в крупном и особо крупном размере. Согласно приговору, всего Зазовский приобрел около 154 граммов запрещенных веществ. Часть из них мужчина расфасовал в пакеты и закопал в 147 местах на территории вблизи Тбилисского моря и дендрологического парка.
«Зазовский в своем ходатайстве указывал, что у него в Санкт-Петербурге осталась мама, которая не может приехать в Грузию. Рассказал, что грузинского языка он не знает, это очень осложняет его коммуникацию и социализацию. Но в первую очередь, конечно, он скучает по маме», — рассказывают в пресс-службе петербургских судов.
Петербургский городской суд рассмотрел представление о передаче Зазовского в Россию для отбывания наказания и решил, что препятствий для этого нет.