Сколько стоят путевки в детские лагеря Ленобласти

Сколько стоит отправить ребенка отдыхать за город. Ищем варианты для любого кошелька.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Поделиться Поделиться





Полностью исследование читайте на 47news.ru.

Сезон-2022 в Ленобласти открыли 62 полноценных лагеря. По данным комитета образования региона, самый бюджетный вариант обойдётся в 1,1 тысячи рублей за сутки, то есть за смену в 21 день — чуть более 24 тысяч, самый дорогой — 3,8 тысячи за сутки, и смена встанет в 79,8 тысячи.



Если монеток немного, а от детей отдохнуть хочется

Самые бюджетные детские лагеря в 47-м регионе не отнимут более полутора тысяч рублей за сутки. Например, если с деньгами негусто, то вам в «Лесные зори» в деревне Овраги Приозерского района. За три недели там возьмут 24,5 тысячи. Та же цена и в «Молодежном» во всеволожской деревне Кошкино рядом с Ладогой. Но туда только от 14 лет.



Чуть дороже обойдется поездка в «Островки» в одноименной деревне под Всеволожском. Смена в среднем обойдется в 33 тысячи рублей. Из плюсов: учат играть на народных инструментах. Отправить детей греться на пляже можно будет в «Огонёк» у Царицына Озера Тихвинского района. В среднем детский отдых там обойдется примерно в 27 тысяч рублей.

Если бумажник чуть потолще

Всё-таки средняя цена за лагерь в Ленобласти — 45 тысяч рублей. Так, отдых в «Лесной сказке» в Тайцах под Гатчиной встанет в 32,5 тысячи рублей. Это цена за проживание в летнем домике, а если доплатить за «комфорт», то 40 тысяч. Что бы это ни значило. В кингисеппском лагере «Россонь» в деревне Ванакюля средняя стоимость 45 тысяч рублей, для жителей Ленобласти предусмотрена скидка, сообщается на сайте.

Юным футболистам — в «Победу» в выборгском поселке Цвелодубово. Там три поля, где можно погонять мяч. Удовольствие стоит 46 тысяч рублей. В лагере «Мечта» на станции Петяярви под Приозерском хвалятся теннисным кортом. Отдых в ту же цену.



Любителям рыбалки приглянется «Волна» в Подборовье, что на берегу Финского залива. Есть пирс, где ребята расставляют удочки. Средняя стоимость путевки 38,5 тысячи рублей. На противоположном берегу — «Карельская березка» — от 46 до 50 тысяч рублей.

Если портмоне из кожи

47news изучил и самые, скажем так, фешенебельные областные лагеря. Вот «Факел+» в Лосево, там есть веревочный парк. Цена за смену 84 тысячи рублей. «Следопыт» неподалеку тоже не из дешевых. Детей там делят на гильдии — аптекарей, рыцарей, театралов, что зависит от интересов — научных, спортивных, творческих. За 21 день приготовьте 76 тысяч. Чуть бюджетнее в выборгской «Каравелле» на берегу озера Пионерское. У лагеря собственный пляж и цена 63 тысячи рублей.



Анна Медведева Полностью исследование читайте на 47news.ru.

