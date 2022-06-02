    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.47eur63.66
    ТЕМА ДНЯ

    Посмотрите, как цветет Петербург

    Очереди за апостилемФинляндия снова закрытаЦены путевок в детские лагеряДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Магазинный воришка попался на краже десяти палок колбасы в Ломоносове

    1723
    2 комментария

    В Петродворцовом районе Петербурга в магазин зашёл молодой и, по всей видимости, очень голодный покупатель. Итогами его похода за продуктами 2 июня поделились в ГУ Росгвардии по региону.

    21-летний посетитель пополнял запас белков, жиров и углеводов в супермаркете на Михайловской улице незадолго до полудня. Пробежавшись по отделам, остановился у колбасного прилавка. Приценился, принюхался и вышел.

    Доверия сотрудникам молодой человек не внушил, его попытались остановить у кассы. Попытки удержать при себе и продукты, и деньги, по всей видимости, были настолько активными, что персонал вызвал подмогу.

    Нарушитель порядка задержан нарядом вневедомственной охраны и передан для разбирательства в отдел полиции. Ему не впервой — на мелком хищении (7.27 КоАП) он попадался в мае.

    У мужчины изъяли десять палок колбасы. Сибаритом его не назвать — продуктов он набрал чуть более чем на тысячу рублей.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    07A
    Десять палок колбасы на 1000 рублей? "Колбаса кошачья" что ли?
    alex_k
    зачем ему эти полуфабрикаты, они вредны
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close