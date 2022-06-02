Магазинный воришка попался на краже десяти палок колбасы в Ломоносове

В Петродворцовом районе Петербурга в магазин зашёл молодой и, по всей видимости, очень голодный покупатель. Итогами его похода за продуктами 2 июня поделились в ГУ Росгвардии по региону.
21-летний посетитель пополнял запас белков, жиров и углеводов в супермаркете на Михайловской улице незадолго до полудня. Пробежавшись по отделам, остановился у колбасного прилавка. Приценился, принюхался и вышел.
Доверия сотрудникам молодой человек не внушил, его попытались остановить у кассы. Попытки удержать при себе и продукты, и деньги, по всей видимости, были настолько активными, что персонал вызвал подмогу.
Нарушитель порядка задержан нарядом вневедомственной охраны и передан для разбирательства в отдел полиции. Ему не впервой — на мелком хищении (7.27 КоАП) он попадался в мае.
У мужчины изъяли десять палок колбасы. Сибаритом его не назвать — продуктов он набрал чуть более чем на тысячу рублей.