Магазинный воришка попался на краже десяти палок колбасы в Ломоносове

В Петродворцовом районе Петербурга в магазин зашёл молодой и, по всей видимости, очень голодный покупатель. Итогами его похода за продуктами 2 июня поделились в ГУ Росгвардии по региону.



21-летний посетитель пополнял запас белков, жиров и углеводов в супермаркете на Михайловской улице незадолго до полудня. Пробежавшись по отделам, остановился у колбасного прилавка. Приценился, принюхался и вышел.