Выиграли выборы. Создатели «Спутника V» и «КовиВака» стали академиками РАН

Действительными членами Российской академии наук стали создатели вакцин от коронавируса «Спутник V» и «КовиВак». Об этом 2 июня сообщает РБК.
В ходе выборов в члены Академии наук замдиректора по научной работе Центра
Конкурс составлял более трех человек на место. Голосование за новых действительных членов РАН проходило на общем собрании. Для избрания новички должны были набрать 2/3 голосов академиков и членов-корреспондентов.
Отмечается, что в этом году на статус действительных членов РАН претендовали 314 человек. Избраться не смогли ректор РУДН Олег Ястребов и бывший в 2018 году кандидатом в президенты России Сергей Бабурин.