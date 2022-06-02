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    Выиграли выборы. Создатели «Спутника V» и «КовиВака» стали академиками РАН

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    4 комментария

    Действительными членами Российской академии наук стали создатели вакцин от коронавируса «Спутник V» и «КовиВак». Об этом 2 июня сообщает РБК.

    В ходе выборов в члены Академии наук замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов и гендиректор Центра М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов были избраны академиками в отделение медицинских наук.

    Конкурс составлял более трех человек на место. Голосование за новых действительных членов РАН проходило на общем собрании. Для избрания новички должны были набрать 2/3 голосов академиков и членов-корреспондентов.

    Отмечается, что в этом году на статус действительных членов РАН претендовали 314 человек. Избраться не смогли ректор РУДН Олег Ястребов и бывший в 2018 году кандидатом в президенты России Сергей Бабурин.

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    Комментарии (4)

    angel of death
    из них академики как из меня балерина
    своих не бросаем
    создатели жижи
    alexpv
    Однако, хо-рошо! По четным — академиком, по нечетным — рыбу ловить!"
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