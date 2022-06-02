Ленобласть и Белоруссия рассматривают варианты использования порта в Усть-Луге

Ленобласть и Белоруссия рассматривают несколько вариантов сотрудничества в области перевалки грузов с использованием мощностей порта Усть-Луга в Кингисеппском районе.
Как передаёт 47news 2 июня, ссылаясь на пресс-службу областного правительства, это может быть предоставление земельных участков для строительства собственных портовых сооружений и использование уже существующих терминалов.
«Мы уже назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить соглашения, договоры, вплоть до передачи части своей территории в управление белорусской стороне. Очень важно быстро начать отгрузки — это стратегическое развитие и Белоруссии, и России», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Отметим, в 2020 году глава региона уже встречался с белорусским президентом и обсуждал возможное использование географического положения Ленобласти для морского экспорта белорусских товаров.