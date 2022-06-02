В Кремле заявили, что не планируют закрывать «окно в Европу», которое «прорубил» Петр I

Россия не собирается закрывать «окно в Европу». Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
Со дня рождения императора Петра I исполняется 350 лет 9 июня. Этот юбилей, как заверил пресс-секретарь главы государства, Путин «не обойдет стороной» и примет участие в тематических мероприятиях.
В ответ на напоминание журналиста о том, что Петр I прорубил «окно в Европу», и вопрос, не собирается ли российское руководство в нынешней ситуации закрыть это окно, Песков заявил: «Никто ничего закрывать не планирует».