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    В Кремле заявили, что не планируют закрывать «окно в Европу», которое «прорубил» Петр I

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    20 комментариев

    Россия не собирается закрывать «окно в Европу». Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

    Со дня рождения императора Петра I исполняется 350 лет 9 июня. Этот юбилей, как заверил пресс-секретарь главы государства, Путин «не обойдет стороной» и примет участие в тематических мероприятиях.

    В ответ на напоминание журналиста о том, что Петр I прорубил «окно в Европу», и вопрос, не собирается ли российское руководство в нынешней ситуации закрыть это окно, Песков заявил: «Никто ничего закрывать не планирует».

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    Комментарии (20)

    252674901
    Песков , как прогноз погоды, всё наоборот!
    Vadson
    Значит планируют. Все их заявления нужно читать наоборот и узнаешь всю правду.
    VVM1962
    новость из разряда - пенсии повышать не буду, конституцию под себя делать не буду .
    Врунишка.
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