На Обуховской Обороны, Сикейроса, Профессора Попова и других улицах ограничат движение в ближайшие дни

Новые ограничения движения, связанные с различными работами, вступят в силу с 6 по 11 июня в четырех районах Петербурга: Невском, Петроградском, Выборгском и Петродворцовом. Об этом 2 июня информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 6 июня по 2 июля из-за ремонта дороги ограничат проезд по улице Сикейроса от проспекта Энгельса до проспекта Художников. Асфальт там будет приводить в порядок СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

С 10 по 16 июня в Парголово перекроют Торфяную улицу от улицы Первого Мая до Зональной улицы. Там ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать водопровод. Объезд предусмотрен по Зональной и Ангарской улицам, улице Первого Мая и Каменному проспекту.

На Петроградской стороне водителей потеснят до осени. У дома 7 по улице Профессора Попова СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» установит пешеходную галерею, и с 10 июня по 28 сентября движение от Аптекарского проспекта до проспекта Медиков будет ограничено.