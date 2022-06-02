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    На Обуховской Обороны, Сикейроса, Профессора Попова и других улицах ограничат движение в ближайшие дни

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    1 комментарий

    Новые ограничения движения, связанные с различными работами, вступят в силу с 6 по 11 июня в четырех районах Петербурга: Невском, Петроградском, Выборгском и Петродворцовом. Об этом 2 июня информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    С 6 июня по 2 июля из-за ремонта дороги ограничат проезд по улице Сикейроса от проспекта Энгельса до проспекта Художников. Асфальт там будет приводить в порядок СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

    ООО «ПетербургГаз» для строительства газопроводов ограничит движение транспорта на нескольких улицах:

    • с 6 июня по 11 июляпо проспекту Обуховской Обороны от Общественного переулка до пересечения со Смоляной улицей и по Смоляной улице от Стеклянной улицы до проспекта Обуховской Обороны;
    • с 6 июня по 23 июля — по Пинскому переулку.

    С 10 по 16 июня в Парголово перекроют Торфяную улицу от улицы Первого Мая до Зональной улицы. Там ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать водопровод. Объезд предусмотрен по Зональной и Ангарской улицам, улице Первого Мая и Каменному проспекту.

    На Петроградской стороне водителей потеснят до осени. У дома 7 по улице Профессора Попова СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» установит пешеходную галерею, и с 10 июня по 28 сентября движение от Аптекарского проспекта до проспекта Медиков будет ограничено.

    С 11 по 24 июня в Ломоносове ограничат движение по Павловскому проспекту от Безымянного переулка до улицы Кипренского. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проложит там водопровод.

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    Комментарии (1)

    @Vlad
    Про Комсомола почему не написали? Там тоже какой-то ахтунг глобальный сегодня начался...
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