«Коммерсантъ»: В России сокращается производство сладостей

За первые четыре месяца 2022 года производство кондитерских изделий в России уменьшилось на 3,4 % — до 1,2 млн тонн год к году, сообщает 2 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минсельхоза. Одна из главных причин снижения — сокращение поставок на внешние рынки.



По словам собеседников «Ъ», с началом спецоперации на Украине ряд международных кондитерских компаний, локализовавших производство в России, отказался от экспорта с территории страны. В частности, речь идет об американской Mars и швейцарской Nestle, заявивших о прекращении импорта в РФ и частичной остановке выпуска продукции. Отечественные производители, в свою очередь, столкнулись с логистическими проблемами и перебоями в закупках сырья, упаковки и оборудования. Всё это привело к резкому падению российского экспорта — по итогам первых четырех месяцев 2022 года объем поставок сладостей из России на внешние рынки сократился на 40 тысяч тонн год к году.

