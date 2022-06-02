    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.47eur63.66
    ТЕМА ДНЯ

    Посмотрите, как цветет Петербург

    Полицейские спасали ребенкаБизнес избавляется от гостиницЭлектроники из Китая меньшеДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экономика и санкции

    «Коммерсантъ»: В России сокращается производство сладостей

    849
    3 комментария

    За первые четыре месяца 2022 года производство кондитерских изделий в России уменьшилось на 3,4 % — до 1,2 млн тонн год к году, сообщает 2 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минсельхоза. Одна из главных причин снижения — сокращение поставок на внешние рынки.

    По словам собеседников «Ъ», с началом спецоперации на Украине ряд международных кондитерских компаний, локализовавших производство в России, отказался от экспорта с территории страны. В частности, речь идет об американской Mars и швейцарской Nestle, заявивших о прекращении импорта в РФ и частичной остановке выпуска продукции. Отечественные производители, в свою очередь, столкнулись с логистическими проблемами и перебоями в закупках сырья, упаковки и оборудования. Всё это привело к резкому падению российского экспорта — по итогам первых четырех месяцев 2022 года объем поставок сладостей из России на внешние рынки сократился на 40 тысяч тонн год к году.

    По мнению экспертов, производители не смогут оперативно заместить выпавшие объемы экспорта. Поэтому тенденция уменьшения производства продолжится, несмотря на обещания регуляторов найти способы открыть новые экспортные рынки.

    Как отмечают источники «Коммерсанта», сложившаяся ситуация никак не повлияла на внутреннее потребление. Однако торговые сети всё же сообщают о незначительном сокращении ассортимента кондитерских изделий и неоднократном повышении цен на продукцию.

    Ранее производители кондитерских изделий направили в федеральные и региональные торговые сети требование повысить отпускные цены на их товары в среднем на 25 % из-за роста себестоимости сырья.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Савва Морозов
    что-то незаметно по ассортименту в магазинах
    07A
    Ничего, наши предки без этого дерьма построили державу от Балтики до Тихого океана!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close