«Коммерсантъ»: В России сокращается производство сладостей

За первые четыре месяца 2022 года производство кондитерских изделий в России уменьшилось на
По словам собеседников «Ъ», с началом спецоперации на Украине ряд международных кондитерских компаний, локализовавших производство в России, отказался от экспорта с территории страны. В частности, речь идет об американской Mars и швейцарской Nestle, заявивших о прекращении импорта в РФ и частичной остановке выпуска продукции. Отечественные производители, в свою очередь, столкнулись с логистическими проблемами и перебоями в закупках сырья, упаковки и оборудования. Всё это привело к резкому падению российского экспорта — по итогам первых четырех месяцев 2022 года объем поставок сладостей из России на внешние рынки сократился на 40 тысяч тонн год к году.
По мнению экспертов, производители не смогут оперативно заместить выпавшие объемы экспорта. Поэтому тенденция уменьшения производства продолжится, несмотря на обещания регуляторов найти способы открыть новые экспортные рынки.
Как отмечают источники «Коммерсанта», сложившаяся ситуация никак не повлияла на внутреннее потребление. Однако торговые сети всё же сообщают о незначительном сокращении ассортимента кондитерских изделий и неоднократном повышении цен на продукцию.
Ранее производители кондитерских изделий направили в федеральные и региональные торговые сети требование повысить отпускные цены на их товары в среднем на