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    Жена Сергея Удальцова станет депутатом Госдумы. Ей отдадут мандат Рашкина

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    5 комментариев

    КПРФ решила передать Анастасии Удальцовой мандат, который освободился после досрочного лишения депутатских полномочий Валерия Рашкина. Об этом рассказал лидер партии Геннадий Зюганов, передает «Интерфакс».

    «Президиум ЦК рассмотрел вопрос и принял решение укрепить наше широкое лево-патриотическое единство ещё одной кандидатурой — Анастасии Удальцовой», — сказал он.

    Зюганов отметил, что все члены президиума поддержали это решение.

    Депутата Валерия Рашкина лишили полномочий из-за приговора за незаконную охоту на лося. Коммунист получил три года условно.

    Анастасия Удальцова — жена координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Его после протестов на Болотной площади в 2014 году приговорили к четырем с половиной годам колонии по обвинению в организации массовых беспорядков. Удальцов отбыл полностью срок и освободился в августе 2017 года.

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    Комментарии (5)

    DEMOMON
    Удальцов, это тот, который такой мелкий что ли?
    07A
    Теперь ясно кто в лесу лося тогда привязал. В мире животных.
    Cashmare
    пусек тоже в депутаты надо, нуачё
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