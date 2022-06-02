Жена Сергея Удальцова станет депутатом Госдумы. Ей отдадут мандат Рашкина

КПРФ решила передать Анастасии Удальцовой мандат, который освободился после досрочного лишения депутатских полномочий Валерия Рашкина. Об этом рассказал лидер партии Геннадий Зюганов, передает «Интерфакс».
«Президиум ЦК рассмотрел вопрос и принял решение укрепить наше широкое лево-патриотическое единство ещё одной кандидатурой — Анастасии Удальцовой», — сказал он.
Зюганов отметил, что все члены президиума поддержали это решение.
Депутата Валерия Рашкина лишили полномочий из-за приговора за незаконную охоту на лося. Коммунист получил три года условно.