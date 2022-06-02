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    Как в кино, и от этого ещё страшнее. Рабочий во Владивостоке повис на балке на высоте 6 м

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    3 комментария

    В спорткомплексе «Динамо» во Владивостоке развернулась настоящая операция по спасению рабочего, повисшего на балке под потолком. Сохранить мужчине здоровье помогла находчивость людей, оказавшихся рядом.

    В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как установленная в спортивном зале конструкция падает на бок. На балке под потолком повисает мужчина и держится за неё руками. Высота до пола — метров 6–7.

    Обеспокоенные очевидцы сначала подтаскивают ворота, полагая, что падение рабочего смягчит сетка, а после решают натянуть тент. За кадром слышно, как, предположительно, одна из матерей просит своих детей отвернуться, чтобы они не видели прыжка и того, что может за ним последовать. К счастью, всё заканчивается удачно: мужчина падает на растянутую ткань и тут же встаёт, а затем обнимает одного из своих спасителей.

    Как передаёт РИА Новости 2 июня, ссылаясь на собеседника из СК «Динамо», рабочий не состоит в штате комплекса. Там же отметили, что он не пострадал.

    Прокуратура Приморья организовала проверку по факту публикаций в СМИ, рассказал агентству источник ведомства. Он добавил, что рабочий не обращался за медпомощью.

    Инцидент произошёл 1 июня. В этот день в спорткомплексе проходили соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню защиты детей.

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    Комментарии (3)

    Wernum
    Если не ошибаюсь, при работе на высоте от полутора метров работник должен быть пристегнут страховочным стропом для защиты от падения, а падение с высоты - одна из основных причин травмирования игибели рабочих в РФ.
    Это видео можно на инструктажах показывать с комментарием: "что бывает, если забивать на безопасность".
    Джеко
    Что происходит в данной стране? И во имя чего все это происходит?
    Neizvestniy
    Советский цирк.
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