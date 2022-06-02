Как в кино, и от этого ещё страшнее. Рабочий во Владивостоке повис на балке на высоте 6 м

В спорткомплексе «Динамо» во Владивостоке развернулась настоящая операция по спасению рабочего, повисшего на балке под потолком. Сохранить мужчине здоровье помогла находчивость людей, оказавшихся рядом.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как установленная в спортивном зале конструкция падает на бок. На балке под потолком повисает мужчина и держится за неё руками. Высота до пола — метров 6–7.



Обеспокоенные очевидцы сначала подтаскивают ворота, полагая, что падение рабочего смягчит сетка, а после решают натянуть тент. За кадром слышно, как, предположительно, одна из матерей просит своих детей отвернуться, чтобы они не видели прыжка и того, что может за ним последовать. К счастью, всё заканчивается удачно: мужчина падает на растянутую ткань и тут же встаёт, а затем обнимает одного из своих спасителей.



Как передаёт РИА Новости 2 июня, ссылаясь на собеседника из СК «Динамо», рабочий не состоит в штате комплекса. Там же отметили, что он не пострадал.

