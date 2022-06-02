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    Мужчина в Красном Селе за 10 минут нашел похищенный микроавтобус и поймал устроивших на нём ДТП подростков

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    Двух подростков из Петербурга подозревают в похищении автомобиля. Поймали их неподалеку от места угона еще до приезда полиции — после ДТП.

    В 5:59 2 июня в полицию Красносельского района Петербурга обратился 54-летний житель Ленобласти. Мужчина рассказал, что в период с 5:00 до 5:40 от дома 17 по улице Восстановления в Красном Селе был похищен зеленый Ford Transit 1996 года выпуска. Автомобиль был открыт, а ключи находились в замке зажигания. А уже в 5:50 на пересечении улицы Восстановления с Родниковой улицей мужчина задержал после ДТП до прибытия полиции двух подростков 16 и 17 лет. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 июня.

    Оба задержанных — петербуржцы, оба не учатся, не работают и состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В двенадцатом часу дня в полицию с заявлением об угоне обратился хозяин «Форда» — 37-летний житель Ленобласти. Ущерб он оценил в 300 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Со старшего подростка взяли обязательство о явке.

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