Мужчина в Красном Селе за 10 минут нашел похищенный микроавтобус и поймал устроивших на нём ДТП подростков

Двух подростков из Петербурга подозревают в похищении автомобиля. Поймали их неподалеку от места угона еще до приезда полиции — после ДТП.



В 5:59 2 июня в полицию Красносельского района Петербурга обратился 54-летний житель Ленобласти. Мужчина рассказал, что в период с 5:00 до 5:40 от дома 17 по улице Восстановления в Красном Селе был похищен зеленый Ford Transit 1996 года выпуска. Автомобиль был открыт, а ключи находились в замке зажигания. А уже в 5:50 на пересечении улицы Восстановления с Родниковой улицей мужчина задержал после ДТП до прибытия полиции двух подростков 16 и 17 лет. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 июня.