Грузовик в Пермском крае снёс будку у железной дороги и пустил под откос вагон. Странное вождение и пожар попали на видео

Пять человек пострадали в результате ДТП на железнодорожном переезде в Пермском крае. Видеозаписи аварии и начавшегося в результате неё мощного пожара публикуют в соцсетях 2 июня, в частности, телеграм-канал RU_CHP. На записи регистратора видно, что виновник ДТП ехал под горку на неоправданно высокой скорости: возможно, у него были проблемы с тормозами.
Видео из телеграм-канала RU_CHP
Авария случилась вечером 1 июня на перегоне Чусовская — Антабары Свердловской железной дороги, сообщает Уральская транспортная прокуратура. В этот момент по путям следовал грузовой поезд с углём. Грузовик задел легковую машину и въехал в пост дежурного по железнодорожному переезду. Постройка обрушилась и задела последний вагон состава. Вагон сошёл с рельсов, будка вспыхнула.
Видео из телеграм-канала RU_CHP
«Пострадало пять человек, два из них доставлены в больницу. Проводятся работы по восстановлению железнодорожного пути, задержано движение одного грузового поезда. На место происшествия выехал восстановительный поезд», — отмечается в сообщении.
Огонь охватил 40 квадратных метров. Тушили пожар 59 человек и 12 единиц техники, пишет 59.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС.