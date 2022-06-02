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    Грузовик в Пермском крае снёс будку у железной дороги и пустил под откос вагон. Странное вождение и пожар попали на видео

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    Пять человек пострадали в результате ДТП на железнодорожном переезде в Пермском крае. Видеозаписи аварии и начавшегося в результате неё мощного пожара публикуют в соцсетях 2 июня, в частности, телеграм-канал RU_CHP. На записи регистратора видно, что виновник ДТП ехал под горку на неоправданно высокой скорости: возможно, у него были проблемы с тормозами.

    Видео из телеграм-канала RU_CHP

    Авария случилась вечером 1 июня на перегоне Чусовская — Антабары Свердловской железной дороги, сообщает Уральская транспортная прокуратура. В этот момент по путям следовал грузовой поезд с углём. Грузовик задел легковую машину и въехал в пост дежурного по железнодорожному переезду. Постройка обрушилась и задела последний вагон состава. Вагон сошёл с рельсов, будка вспыхнула.

    Видео из телеграм-канала RU_CHP

    «Пострадало пять человек, два из них доставлены в больницу. Проводятся работы по восстановлению железнодорожного пути, задержано движение одного грузового поезда. На место происшествия выехал восстановительный поезд», — отмечается в сообщении.

    Огонь охватил 40 квадратных метров. Тушили пожар 59 человек и 12 единиц техники, пишет 59.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

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