В Петербурге психолога из Белоруссии арестовали по делу об оскорблении Лукашенко

На родине мужчине инкриминируют преступления по первым частям 368 и 130 статей УК РБ («Публичное оскорбление президента» и «Умышленное разжигание социальной вражды»). Оба дела касаются его комментариев в социальных сетях.

Адвокат Мария Беляева рассказала «Фонтанке», что заключение под стражу Русских — гражданина Белоруссии — связано с его возможной выдачей правоохранительным органам республики.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, меру пресечения ему избрали накануне. Он пробудет под арестом до 6 июля.

Русских задержали на Московском вокзале Петербурга 28 мая. Он приехал из Владимира по делам. По словам адвоката, до этого он не знал, что находился в розыске.

Беляева добавила, что намерена обжаловать решение суда.

Андрей Русских — психолог и консультант по тревожно-фобическим расстройствам (навязчивые состояния ОКР, панические атаки, фобии). На эту тему у него выпущено несколько книг. С конца 2021 года он живёт в России.