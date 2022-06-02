    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.47eur63.66
    ТЕМА ДНЯ

    Посмотрите, как цветет Петербург

    Полицейские спасали ребенкаБизнес избавляется от гостиницЭлектроники из Китая меньшеДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге психолога из Белоруссии арестовали по делу об оскорблении Лукашенко

    1749
    7 комментариев

    Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу белорусского психолога Андрея Русских. Его адвокат намерена обжаловать это решение.

    Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, меру пресечения ему избрали накануне. Он пробудет под арестом до 6 июля.

    Адвокат Мария Беляева рассказала «Фонтанке», что заключение под стражу Русских — гражданина Белоруссии — связано с его возможной выдачей правоохранительным органам республики.

    На родине мужчине инкриминируют преступления по первым частям 368 и 130 статей УК РБ («Публичное оскорбление президента» и «Умышленное разжигание социальной вражды»). Оба дела касаются его комментариев в социальных сетях.

    Русских задержали на Московском вокзале Петербурга 28 мая. Он приехал из Владимира по делам. По словам адвоката, до этого он не знал, что находился в розыске.

    Беляева добавила, что намерена обжаловать решение суда.

    Андрей Русских — психолог и консультант по тревожно-фобическим расстройствам (навязчивые состояния ОКР, панические атаки, фобии). На эту тему у него выпущено несколько книг. С конца 2021 года он живёт в России.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    07A
    Психологу его профильные навыки очень пригодятся в ближайшее время.
    DimDimych
    Приехал жить из Беларуси в РФ... Я бы не стал слушать советов такого психолога.
    SU LUX INN
    да, стоит признать - Александр Григорьевич оказался крепким Орешком! посадил Русских в тюрьму! тем самым обеспечил белорусским долгие годы Порядка, мира, достатка и Мудрого управления!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close