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    Боевые действия на Украине

    Минобороны отчиталось о ракетных ударах по Харькову

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    Очередной отчёт о ходе военной спецоперации на Украине обнародовало утром 2 июня российское Министерство обороны.

    В нём, в частности, говорится об ударах в районе Харькова: «высокоточными ракетами воздушного базирования поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», в том числе пункты управления «Кракена» и «Азова».

    «Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населенных пунктов Долина и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

    За сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Одессы, в Харьковской области, в ДНР и ЛНР, информирует Минобороны.

    Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля, когда о её начале объявил президент РФ Путин.

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