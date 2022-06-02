Минобороны отчиталось о ракетных ударах по Харькову

В нём, в частности, говорится об ударах в районе Харькова: «высокоточными ракетами воздушного базирования поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», в том числе пункты управления «Кракена» и «Азова».

Очередной отчёт о ходе военной спецоперации на Украине обнародовало утром 2 июня российское Министерство обороны.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населенных пунктов Долина и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

За сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Одессы, в Харьковской области, в ДНР и ЛНР, информирует Минобороны.



Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля, когда о её начале объявил президент РФ Путин.