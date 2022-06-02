Сервис для фрилансеров Upwork теперь недоступен в России

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала пользователей из России и Белоруссии, передает «Коммерсантъ» в четверг, 2 июня.
Как сообщается в прощальном письме российским и белорусским фрилансерам, действие их аккаунтов на Upwork прекращено в связи с нахождением на территории одной из этих стран. Для получения доступа к платформе предлагается сменить место жительства.
В начале марта платформа приостановила деятельность в России и Белоруссии до «изменения геополитической ситуации» в этих странах.