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    Экономика и санкции

    Сервис для фрилансеров Upwork теперь недоступен в России

    1370
    7 комментариев

    Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала пользователей из России и Белоруссии, передает «Коммерсантъ» в четверг, 2 июня.

    Как сообщается в прощальном письме российским и белорусским фрилансерам, действие их аккаунтов на Upwork прекращено в связи с нахождением на территории одной из этих стран. Для получения доступа к платформе предлагается сменить место жительства.

    В начале марта платформа приостановила деятельность в России и Белоруссии до «изменения геополитической ситуации» в этих странах.

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    Комментарии (7)

    Peterburzhec
    Искренне сочувствую тем, кто по сути остался без работы.
    dragvs
    В КНДР IT-шники делают вид что они из Кореи, а в россияне уже начали делать вид что они украинцы.
    07A
    В очередь, на Фурштадскую.
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