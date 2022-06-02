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    Женщина воткнула нож в грудь иностранцу в кафе на юге Петербурга

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    2 комментария

    Рюмочная в Московском районе стала полем битвы полов. Скорая увезла с него мужчину с резаной раной груди.

    Полицию и медиков вызвали во двор дома 5 по улице Решетникова после полуночи 31 мая, стало известно «Фонтанке» 2 июня. На месте задержали 39-летнюю женщину с ножом, которая живет по соседству. По предварительной информации, у неё вышел спор с посетителем рюмочной — 43-летним гражданином Молдовы. Градус конфликта был таков, что женщина в ярости воткнула нож в грудь мужчины.

    Пострадавшего увезли в больницу. Возбуждено уголовное дело — пока по статье «Хулиганство».

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    Комментарии (2)

    Pilat
    Мцыри в юбке:
    «Ко мне он кинулся на грудь;
    Но в горло я успел воткнуть
    И там два раза повернуть
    Мое оружье... Он завыл,
    Рванулся из последних сил,
    И мы, сплетясь, как пара змей,
    Обнявшись крепче двух друзей,
    Упали разом, и во мгле
    Бой продолжался на земле.....
    (Лермонтов Миша)
    07A
    А вот переругивались бы на Фонтанке и ничего бы не случилось. Здесь только Нюренбергом пугают.
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