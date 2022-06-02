Женщина воткнула нож в грудь иностранцу в кафе на юге Петербурга

Рюмочная в Московском районе стала полем битвы полов. Скорая увезла с него мужчину с резаной раной груди.
Полицию и медиков вызвали во двор дома 5 по улице Решетникова после полуночи 31 мая, стало известно «Фонтанке» 2 июня. На месте задержали 39-летнюю женщину с ножом, которая живет по соседству. По предварительной информации, у неё вышел спор с посетителем рюмочной — 43-летним гражданином Молдовы. Градус конфликта был таков, что женщина в ярости воткнула нож в грудь мужчины.
Пострадавшего увезли в больницу. Возбуждено уголовное дело — пока по статье «Хулиганство».