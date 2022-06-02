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    В России начали внедрять систему распознавания силуэтов граждан

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    2 комментария

    Власти Московской области и ещё двух регионов внедряют платформу видеоаналитики NtechLab, которая позволит распознавать силуэты граждан. С её помощью удастся отслеживать загруженность объектов и обеспечивать безопасность.

    Как передаёт «Коммерсантъ» 2 июня, поставщик системы распознавания лиц на городских камерах NtechLab договорился с Московской областью и двумя другими регионами, которые не раскрываются, о введении системы распознавания силуэтов.

    В компании объяснили, что специализированное программное обеспечение может посчитать число посетителей мест и мероприятий, а также проанализировать маршруты их перемещения.

    Система внедрена уже в 200 локациях: в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях. Она помогает понять, какие объекты перегружены.

    Замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслав Метелев пояснил, что доступ к данным системы получат сотрудники оперативно-разыскных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании.

    Основной критерий успешной работы таких систем, отметил другой собеседник издания, — качество технологии и объем необходимых вычислительных ресурсов. По его словам, направление распознавания лиц и силуэтов будет развиваться. Однако ограничить тренд может дефицит вычислительных мощностей в России из-за военных действий на Украине.

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    Комментарии (2)

    Huga Birchtree
    Это положительно! Участники неорганизованных собраний будут привлекаться к ответственности. Розыск таких нарушителей будет облегчен.
    07A
    "Ты узнаешь её из тысячи
    Её образ на сердце высечен
    Ты узнаешь её из тысячи
    По словам, по глазам, по голосу
    Её образ на сердце высечен
    Ароматами гладиолуса."

    Во времена наступают, так скоро и в лифте инкогнито не помочишься!
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