В России начали внедрять систему распознавания силуэтов граждан

Власти Московской области и ещё двух регионов внедряют платформу видеоаналитики NtechLab, которая позволит распознавать силуэты граждан. С её помощью удастся отслеживать загруженность объектов и обеспечивать безопасность.



Как передаёт «Коммерсантъ» 2 июня, поставщик системы распознавания лиц на городских камерах NtechLab договорился с Московской областью и двумя другими регионами, которые не раскрываются, о введении системы распознавания силуэтов.

