В России начали внедрять систему распознавания силуэтов граждан

Власти Московской области и ещё двух регионов внедряют платформу видеоаналитики NtechLab, которая позволит распознавать силуэты граждан. С её помощью удастся отслеживать загруженность объектов и обеспечивать безопасность.
Как передаёт «Коммерсантъ» 2 июня, поставщик системы распознавания лиц на городских камерах NtechLab договорился с Московской областью и двумя другими регионами, которые не раскрываются, о введении системы распознавания силуэтов.
В компании объяснили, что специализированное программное обеспечение может посчитать число посетителей мест и мероприятий, а также проанализировать маршруты их перемещения.
Система внедрена уже в 200 локациях: в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях. Она помогает понять, какие объекты перегружены.
Замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслав Метелев пояснил, что доступ к данным системы получат сотрудники оперативно-разыскных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании.
Основной критерий успешной работы таких систем, отметил другой собеседник издания, — качество технологии и объем необходимых вычислительных ресурсов. По его словам, направление распознавания лиц и силуэтов будет развиваться. Однако ограничить тренд может дефицит вычислительных мощностей в России из-за военных действий на Украине.