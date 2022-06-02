Огненный «взрыв» мотоцикла и пируэт тягача под Гатчиной попали на видео. Причина смертельного ДТП — обгон

В ДТП в Гатчинском районе Ленобласти погиб мотоциклист из Петербурга. Подробности страшной аварии стали известны «Фонтанке» 2 июня.

1 июня около 13 часов на 69-м километре дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков (Киевское шоссе), в районе деревни Никольское, столкнулись мотоцикл и грузовик. «Фонтанка» публиковала фотографии с места ДТП . Позже в соцсетях появилась видеозапись момента удара.

По данным «Фонтанки», мотоциклом управлял 31-летний петербуржец, официально нигде не работающий. По предварительной версии, он на своей «Хонде СВ400 SF» при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в «Рено Премиум» с прицепом. Мотоцикл вспыхнул, грузовик съехал в кювет, прицеп у него оторвало.

«По предварительной информации, мотоциклист двигался за автомобилем BMW, совершающим обгон по встречной полосе. Не успев завершить маневр, мотоциклист столкнулся с фурой, движущейся во встречном направлении», — добавляют в «Мотосолидарности».



Мотоциклист скончался на месте происшествия. Отметим, что в 2021 и 2022 годах его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

