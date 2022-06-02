Помехи на линии. Китай в разы сократил отгрузку в Россию телефонов, ноутбуков и планшетов

Данные таможни говорят о катастрофическом сокращении в России портативной техники на продажу. Если всё так пойдет дальше, не за горами реальный дефицит, несмотря на заметное падение цены.



Согласно данным таможенного ведомства Китая (российские засекречены с февраля), за последний отчетный месяц — апрель — в Россию было отправлено в три раза меньше смартфонов, в пять раз — планшетов и сразу в восемь раз меньше — ноутбуков. Это сравнение с апрелем 2021 года. Меньше, чем сейчас (833 тысячи штук), смартфонов за последние годы в Россию не ввозилось. А кроме как из Китая, им у нас появиться, по большому счету, и неоткуда.



Что бросается в глаза — резкое падение средней стоимости одного девайса: минус 23 % по телефонам, 20 % — по ноутбукам и более чем вдвое — по планшетам. Во многом это можно объяснить отказом производителей от официальных поставок в Россию наиболее дорогого сегмента, в первую очередь продукции Apple.



В целом, торговля с Китаем идет из рук вон плохо, несмотря на бодрые рапорты чиновников и обещания скорейшего замещения европейских и американских товаров продукцией «азиатского партнера».



Общий объем импорта сократился уже на очень ощутимые 35 % . И если еще в марте спад был всего на 8 % по сравнению с прошлым годом и потери в 300 млн долларов еще можно было объяснить масштабными коронавирусными ограничениями в Китае, то теперь — минус 1,3 миллиарда. Вряд ли всё можно списать на заразу. Особенно показательно то, что апрель в этом году относительно марта не только не вырос, а даже несколько снизился. Как правило, бывает наоборот, так как в марте из-за китайского Нового года объемы торговли традиционно гораздо меньше среднегодовых.



Справедливости ради, есть в опубликованной китайцами статистике и поводы для радости. Так, резко выросли поставки товарной категории «Блоки обработки данных вычислительных машин» — это по российской классификации, а по международной — «Технологические блоки микропроцессоров». Речь идет о материнских платах, видеокартах и прочих компьютерных компонентах. В штуках их прислали в Россию в 2,7 раза больше, чем годом ранее, — 68 тысяч штук. И, в отличие от портативных устройств, средняя цена на них заметно выросла (в долларах, а не в рублях). То есть к нам присылают более современные и мощные компоненты, чем раньше. Для понимания, в марте их к нам приехало всего 13 тысяч штук. Скорее всего, речь идет об отложенном спросе, неудовлетворенном с начала года.



Вообще, последние месяцы заметен сильный сдвиг в номенклатуре крупнейших по объему товаров, которые Китай присылает в Россию. Так, в марте лидером неожиданно стали «Воздушные насосы». Их к нам было отправлено на колоссальную сумму — 298 млн долл., то есть почти 10 % от общего месячного объема. Для сравнения, за весь прошлый год в Россию этих насосов приехало всего на 655 миллионов, из которых на Китай пришлось 186 млн долл. Кто стал получателем этой огромной партии — неизвестно.

Зато понятно, к кому приехали 123,8 тысячи тонн оксида алюминия (глинозема) — 63 млн долл. Ранее Китай его к нам присылал лишь в количестве, не превышающем пару тонн в год. Но сейчас российские алюминиевые заводы, основные потребители глинозема, потеряли каналы поставок и ищут новые. С ними не очень хорошо вышло: треть объема еще в прошлом году приходило в Россию с Украины. Теперь, похоже, не приходит. Еще треть — из Австралии, которая также приостанавливает поставки. Правда, средняя цена тонны из Китая — на треть выше, чем украинского глинозема, но выбирать, похоже, не приходится.



Еще из неожиданных находок — внезапно появившиеся еще в марте 132 тонны товаров «Продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин, или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения» — на 7,1 млн долл. В апреле эта номенклатура выросла сразу до 567 тонн — уже на солидные 30 млн долл. Позиция эта экзотическая, за последние годы ни разу в российской таможенной отчетности не появлявшаяся. Оно и немудрено: единственный товар, подходящий под это описание, — стики для систем нагревания табака, с момента появления на рынке РФ производившийся на российских же заводах, и в первую очередь на фабрике Philip Morris в Горелово. Эта компания пока не объявляла о планах по закрытию производства сигарет и стиков, хотя и говорила, что рассматривает варианты реструктуризации и передачи активов. Судя по тому, что теперь стики возят из Китая, курильщиков в ближайшем будущем могут ждать сюрпризы. Исходя из заявленной таможенной стоимости, масштаб ежемесячного импорта теперь — не менее 10 млн пачек.

