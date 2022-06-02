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    Полуторагодовалого мальчика увезли в больницу с ожогами из квартиры на юге Петербурга

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    Кастрюлю с кипятком пролил на себя малыш в квартире Московского района Петербурга.

    Скорую вызывали накануне около четырех дня в квартиру дома 11 по улице Фрунзе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня. За два часа до этого, по предварительной информации, мальчик полутора лет баловался на кухне и опрокинул на себя емкость с кипятком.

    Ребенка госпитализировали в детскую больницу № 1 с ожогами рук и ног. Медики определили его состояние как тяжелое.

    Семья полная. 29-летний отец и 21-летняя мать приехали в Петербург из Киргизии. Женщина сидела дома с ребенком, а мужчина работал водителем.

    Проводится проверка.

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