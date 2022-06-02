Полуторагодовалого мальчика увезли в больницу с ожогами из квартиры на юге Петербурга

Кастрюлю с кипятком пролил на себя малыш в квартире Московского района Петербурга.
Скорую вызывали накануне около четырех дня в квартиру дома 11 по улице Фрунзе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня. За два часа до этого, по предварительной информации, мальчик полутора лет баловался на кухне и опрокинул на себя емкость с кипятком.
Ребенка госпитализировали в детскую больницу
Семья полная. 29-летний отец и 21-летняя мать приехали в Петербург из Киргизии. Женщина сидела дома с ребенком, а мужчина работал водителем.
Проводится проверка.