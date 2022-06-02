Лето в Петербурге испортилось. Фронт идёт с востока на запад и несёт нам похолодание, дожди и грозы

Холодный фронт нарушил погодную идиллию в Петербурге. Сегодня довольно тепло — до 21 градуса, а в пятницу станет прохладнее.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июня будет облачно с прояснениями, днём кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днем составит 19–21. Атмосферное давление немного подрастёт и достигнет нормальных значений.
«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, Пересекая регион с запада на восток, он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, местами с грозами, и немного ограничит дневной прогрев», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 2 июня в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 7 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 2 июня выдалось в 1966 году, плюс 2 днём, а самое тёплое — в 1995 году, 29 градусов жары, напоминает «Яндекс».
В пятницу в Петербурге также ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры.