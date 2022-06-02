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    Лето в Петербурге испортилось. Фронт идёт с востока на запад и несёт нам похолодание, дожди и грозы

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    9 комментариев

    Холодный фронт нарушил погодную идиллию в Петербурге. Сегодня довольно тепло — до 21 градуса, а в пятницу станет прохладнее.

    Фото: Антон Кубышкин
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июня будет облачно с прояснениями, днём кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днем составит 19–21. Атмосферное давление немного подрастёт и достигнет нормальных значений.

    «Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, Пересекая регион с запада на восток, он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, местами с грозами, и немного ограничит дневной прогрев», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 2 июня в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 7 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 2 июня выдалось в 1966 году, плюс 2 днём, а самое тёплое — в 1995 году, 29 градусов жары, напоминает «Яндекс».

    В пятницу в Петербурге также ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры.

    Фото: Антон Кубышкин

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    Комментарии (9)

    TheBest
    Июнь +18+22 вполне достаточно для Питера. Так что всё в норме
    doorbal_
    погодка замечательная. не жарко, воздух чистый
    Evgeniy Opel_Reshetov
    Так с востока на запад? Или с запада на восток? Вы уже определитесь как-нибудь.
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