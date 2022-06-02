Белый дом прокомментировал «кибероперации» против России

Киберактивность против России не нарушает политику США по предотвращению прямого конфликта между странами. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК.
Таким образом представитель администрации Джо Байдена прокомментировала слова киберкомандования США генерала Пола Накасоне о серии «наступательных цифровых операций», проведенных в отношении России. Накасоне в разговоре с журналистами Sky News заявлял, что кибероперации против РФ проводятся под гражданским надзором, но не противоречат политике Минобороны США.
С начала конфликта на Украине числе DDoS-атак на российские организации и официальные ведомства выросло в кратном размере. Больше всего ударов перенесли банки — на их долю пришлось 35% от общего числа. Вторыми по численности атак стали госорганы.