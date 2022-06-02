Ъ: Льготную IT ипотеку разделят между крупнейшими банками

По итогам распределения лимитов на льготную ипотеку для сотрудников российских ИТ-компаний, основной объем средств достался тем крупнейшим игрокам на ипотечном рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно установленным лимитам, будут выданы кредиты на общую сумму до 240 млрд рублей. При этом, первую тройку игроков рынка пришлось более 62% всех средств. Сбербанку достались 67,1 млрд руб., ВТБ – более 47 миллиардов, банку «Дом.РФ» – 35,3 миллиарда рублей.

Распределением занимался оператор программы – АО «Дом.РФ». Издание уточняет, что шло оно на основе поданных заявок пропорционально объему требований.

До конца 2022 года до 10 тысяч сотрудников IT-компаний могут получить льготные ипотечные кредиты, считает гендиректор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко. В Минцифры спрос до 2024 года оценивается в не менее 50 тысяч человек. Предполагается, что в текущем году правительство выделит 1,5 миллиарда рублей субсидий по этой программе. Согласно условиям программы, на льготную ипотеку могут претендовать сотрудники входящих в реестр Минцифры IT-компаний с доходом не менее 100 тысяч рублей. Максимальная ставка по таким кредитам не может превышать 5% годовых. Сумма кредита зависит от региона: 18 миллионов рублей – для миллиоников и 9 – для тех, где живет менее 1 миллиона человек.