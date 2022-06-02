ООН переименовала Турцию по просьбе министра иностранных дел

Организация Объединенных Нации (ООН) одобрила прошение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках. Раньше было Turkey, теперь будет Türkiye. Об этом 1 июня сообщает агентство Anadolu.



Во вторник Чавушоглу попросил генсека ООН Антониу Гуттериша изменить название страны в международных официальных документах. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтвердил получения письма и сообщил, что изменение в названии Турции на иностранных языках вступило в силу.