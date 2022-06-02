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    ООН переименовала Турцию по просьбе министра иностранных дел

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    3 комментария

    Организация Объединенных Нации (ООН) одобрила прошение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках. Раньше было Turkey, теперь будет Türkiye. Об этом 1 июня сообщает агентство Anadolu.

    Во вторник Чавушоглу попросил генсека ООН Антониу Гуттериша изменить название страны в международных официальных документах. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтвердил получения письма и сообщил, что изменение в названии Турции на иностранных языках вступило в силу.

    Информационное агентство уточняет, что в Анкаре хотели изменить прежнее название страны из-за неблагозвучности и еще из-за того, что в английском turkey — это индейка.

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Россияне - все в Türkiye!
    265840453
    Зато теперь за это Turkiye даст согласие на вступление некоторых стран в нато. Был торг, сошлись в цене.
    xepnuminu
    по мне так лучше donkeys было бы.
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