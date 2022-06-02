Сад трёх революций. Что пережил сквер во дворе Мариинского дворца

В Петербурге для публики торжественно открыли садик во дворе Законодательного собрания. Ещё недавно там сплетничали депутаты, а больше века назад гуляли мятежные матросы. «Фонтанка» рассказывает историю самого политического зелёного уголка Петербурга.

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сад во дворе Законодательного собрания открыли для общественности в минувшие выходные, не объявляя об этом как-то специально. До этого до глубокой ночи депутаты и чиновники праздновали там день рождения города — в память об этом в садике ещё пару дней стояли шатры. При входе в сад установили свод с правилами посещения. Как говорится в нём, вход в сад будет регулярно открываться по субботам и воскресеньям, с 11:00 до 19:00, через ворота со стороны Вознесенского проспекта, дом 14. Посещение сада бесплатное для всех. Одновременно в саду могут гулять не более 50 человек. Запрещено проносить колющие или режущие предметы, оружие любого типа, ракеты, петарды, газовые баллончики, чемоданы, рюкзаки, штативы, гелевые шары, алкогольные напитки. В саду нельзя купаться в фонтане и приходить с животными.



Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Конечно, коллеги переживают, поэтому и сделали такой свод правил. Но я думаю, что это будет гордость Петербурга. Ко мне уже много людей обращались с благодарностью. Это ещё один шаг к тому, чтобы сделать парламент открытым, надеюсь, это будет хорошей традицией», — заявил спикер парламента Александр Бельский журналистам 1 июня перед торжественным открытием сада. Открытие, впрочем, было условным — в сад привели телекамеры и детей, провели их по дорожкам, а потом снова закрыли до выходных. В будние дни в него можно попасть только по специальному пропуску, который выдают избранным депутатам и сотрудникам. Такое ужесточение произошло несколько лет назад при спикере Вячеславе Макарове.

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как вспоминает один из собеседников «Фонтанки», бывший депутат, происходившее с садом Законодательного собрания непосредственно связано с политической историей города. «Всё началось с приходом в Мариинский дворец на руководящий пост Вячеслава Макарова. Он стал спикером в 2011 году и через короткое время организовал борьбу с курением и алкоголем. Из буфета в Законодательном собрании исчез коньяк. В 2013 году из Мариинского дворца убрали кабинки для курения, которые стояли на этажах», — рассказывает депутат. После введённых запретов парламентарии и их помощники стали ходить на перекур в садик. «Где обсуждаются все сплетни? Конечно, в курилке. Борьбу с курением (равно как и со свободой собраний) продолжили и тут».

В течение следующих пяти лет на железных скамейках появились таблички «Не курить», разрешённая зона осталась в небольшой тесной беседке. После того, как в садик всё чаще стали захаживать журналисты, на дверях, ведущих в сад, установили магнитные замки. Карточки от них выдавали избранным, с личного разрешения председателя Заксобрания.

Впрочем, порой сад использовали и для утилитарных целей. Ещё один депутат Заксобрания вспомнил, что во время прививочной кампании медики устанавливали там вагончики, где можно было сделать укол с вакциной от гриппа. Помощник другого бывшего депутата ЗакСа поделился воспоминанием, что иногда во дворе парковался один из председателей расположенного напротив горизбиркома.

Ухаживал за садом последние 6 лет бывший военный из волгоградской области Шафик Ханафеев. В 2019 году садовник стал муниципальным депутатом в округе Чкаловское. На выборы его выдвинула «Единая Россия». В эти годы многие сотрудники Мариинского дворца участвовали в выборах: например, депутатом там же, на Петроградской стороне стал директор столовой Законодательного собрания. Это не случайное совпадение: Петроградка — избирательная территория на тот момент спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, в прошлом — военного. Благодаря его усердию, среди депутатского корпуса оказалось немало полковников и носителей других воинских званий.

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В современном виде сад Мариинского дворца появился в 2003 году после реставрации. По документам в качестве охраняемого объекта культурного наследия он был создан в 1840 году, хотя на самом деле цветники и деревья на этом месте высадили раньше. Как рассказал «Фонтанке» председатель совета по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов Андрей Рейман, в 1763 году Екатерина II подарила графу Чернышёву этот участок, на котором он в 1768-м году с помощью архитектора Валлен-Деламота построил особняк.

«В то время сады были фетишем, все старались иметь при дворце или особняке сад. Это было дорого и престижно», — отметил Рейман. По его словам, у Чернышёва был большой пейзажный сад. Дом у семьи графа отобрали в пользу казны за долги. В 1820-х годах особняк был передан военным для школы гвардейских прапорщиков. В эти годы сад превратился в плац — он был вытянут аж до Казанской улицы. В 1838-м году Николай I решает подарить особняк дочери Марии Николаевне в качестве свадебного подарка. К 1844 году архитектор Андрей Штакеншнейдер перестроил особняк.

«Штакеншнейдер построил зимний сад, который переходил в летний — у дворца была внутренняя перспектива», — говорит Рейман. Зимний сад имел два этажа, в нём были посажены растения из стран с тропическим климатом. Внутри было влажно, в том числе благодаря фонтанам, устроенным на двух этажах: помощнее на первом, в виде раковин, по которым течёт вода, — на втором. Лестница со второго на первый этаж была оформлена цветником. В 1880-х наследники Марии Николаевны продали дворец государству. В 1884-м году по приказу Александра III в нём расположился Госсовет. Заседания проходили в зале Ротонда. В 1906-м году Госсовету потребовалось больше места, и зимний сад решили разобрать. Новый зал заседаний по проекту Бенуа возвели к 1908 году. Летний сад из-за пристройки тоже сократился.

В советское время назначение Мариинского дворца менялось — на его месте были и военные казармы, и госпиталь, и здание института, и редакция газеты. Лишь в 1945 году в здание вернулись депутаты — на этот раз Ленсовета. Всё это время садик во дворе дворца был закрыт, а уход за ним был нерегулярным.

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самые старые растения в саду сейчас — клёны: остролистный Шведлера и татарский. Они были посажены еще перед первой революцией в 1904 году, говорят в садовом управлении Мариинского дворца. Сейчас в саду цветёт черёмуха Маака. Гордость сада — яблоня Недзвецкого, её цветки напоминают сакуру. Среди плодоносящих в саду есть ещё японская айва. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что и айва, и яблоки из сада Мариинского дворца очень ароматные — до этого каждый год попробовать их удавалось тем, кто дружил с садовниками.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»